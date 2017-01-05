Медведев вышел на лед в Сочи и пожалел об отсутствии коньков

 

Фото: Yekaterina Shtukina/TASS/Scanpix

В Сочи во время осмотра спортивных и туристических объектов, построенных к Олимпиаде, премьер-министр Дмитрий Медведев вышел на лед крытого катка и пожалел, что не взял с собой коньки, сообщает «Интерфакс».

Медведев добавил, что еще совсем недавно таких объектов на Красной Поляне не было. Также глава правительства посетил горный курорт «Горки Город», который работает как зимой, так и летом.

Планируется, что он проведет совещание по использованию олимпийских объектов в Сочи.

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Олимпийские игры прошли в Сочи с 7 по 23 февраля 2014 года. К соревнованиям было возведено множество спортивных сооружений. Затраты на подготовку города к Олимпиаде, по данным Счетной палаты, составили 324,9 миллиарда рублей. Ведомство учитывало траты на строительство спортивных объектов, временной инфраструктуры и организацию.


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