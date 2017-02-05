Протесты в Румынии: правительство согласилось на требования жителей

Власти Румынии отказались от инициативы смягчения уголовного наказания, вызвавшей массовые протесты. С обещанием аннулировать постановление о внесении поправок в УК и объявлении амнистии выступил по национальному телевидению премьер-министр страны Сорин Гриндяну, передает РИА Новости.

В результате принятия поправок на свободу по амнистии могут выйти осужденные по делам о коррупции, если сумма ущерба от их противоправных действий не превышает 200 тысяч лей (около 48 тысяч долларов).

«В течение последних дней наблюдал за позицией граждан. Общество расколото. Как премьер-министр я принял после этих дней несколько решений», — сказал Гриндяну. По его словам, он раскола общества не желает.























































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Глава правительства в воскресенье, 5 февраля, созовет срочное заседание для аннулирования постановления. По словам Гриндяну, он намерен провести консультации со всеми партиями, и, возможно, исключить порог в 200 тысяч леев. Ранее премьер-министр заявлял, что не намерен аннулировать поправки.

Митинги протеста против этой инициативы, которые, как считается, стали самыми масштабными за последние 25 лет, проходят в стране в течение пяти дней подряд. Жители опасаются, что в результате изменений, утвержденных правительством, на свободу выйдут отбывающие наказание коррумпированные политики, а также некоторые опасные преступники.

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