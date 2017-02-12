Австриец нашел в новой квартире 270 тысяч евро и сдал их в полицию

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Житель австрийского города Грац обнаружил в подвале своей новой квартиры 269,5 тысячи евро. Об этом пишет издание Kronen Zeitung в воскресенье, 12 февраля.

Деньги лежали в картонной коробке, пачками банкнот номиналом 500 евро. 42-летний австриец обратился с находкой в полицию, предположив, что деньги могут быть связаны с криминалом.

В правоохранительных органах Граца подтвердили обращение гражданина, но отказались раскрывать подробности инцидента, сославшись на то, что расследование по делу еще не завершено.

Реклама

В конце января жительница США обнаружила в коробке из-под прокатного фильма «Глубоководный горизонт» 100 долларов и письмо от человека по имени Маркос. «Каждый месяц я беру 100 долларов, которые обычно я тратил на себя, и отдаю их незнакомцам. В этот раз я решил оставить деньги в коробке от прокатного DVD. Вы у меня первые в 2017 году», — говорилось в записке.


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Rīga, 103000 EUR
Дом
Дом, Alderi, 275000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 42000 EUR

reklama.vesti.lv

Поцелуй звезды «Comedy woman» с певицей вызвал шок у зрителей Showbiz

Поцелуй звезды «Comedy woman» с певицей вызвал шок у зрителей

2 самые крепкие зодиакальные пары, которые невозможно разлучить Wo&Men

2 самые крепкие зодиакальные пары, которые невозможно разлучить

В Красноярске жители засняли собаку, выгуливающую «Мерседес» Hi-Tech

В Красноярске жители засняли собаку, выгуливающую «Мерседес»

49-летняя Памела Андерсон разделась для рекламы вибраторов Wo&Men

49-летняя Памела Андерсон разделась для рекламы вибраторов

Почему Эрнст отвернулся от Шепелева Showbiz

Почему Эрнст отвернулся от Шепелева

TVNET спрашивает

Планируете ли Вы праздновать День святого Валентина? 1

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
75 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
60 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
99 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Сдают Квартиры,Центр
Сдают Квартиры,Центр 430 EUR
Продают Квартиры, Саулкрасти
Продают Квартиры, Саулкрасти 155 000 EUR
Продают Земля, Бабите
Продают Земля, Бабите 22 800 EUR
Продают Квартиры, Центр
Продают Квартиры, Центр 180 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
PERSONĀLA ATLASES VADĪTĀJS/-A
PERSONĀLA ATLASES VADĪTĀJS/-A
FINANŠU DIREKTORS/-E (CFO)
FINANŠU DIREKTORS/-E (CFO)
PĀRDOŠANAS MENEDŽERI
PĀRDOŠANAS MENEDŽERI
МЕНЕДЖЕРА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИЕ ...
МЕНЕДЖЕРА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИЕ ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 