В Турции разбился вертолет с россиянами на борту

Четыре россиянина находились на борту разбившегося в Стамбуле вертолета. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил представитель пресс-службы «Эджзаджибаши груп», чьими гостями были пассажиры вертолета.

Всего на борту воздушного судна находились семь человек, минимум пятеро погибли, включая пилота. Катастрофа, предположительно, произошла из-за сильного тумана, вертолет упал через пять минут после взлета.

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На место выехали пожарные бригады и спасатели.

Вертолет Sikorsky S-76 принадлежал группе компаний Eczacıbaşı, руководитель российского представительства компании, как сообщает агентство со ссылкой на местные СМИ, был среди погибших. Ранее сообщалось, что вертолет принадлежал пожарным.

2 декабря в этом же районе взорвалась автоцистерна с нефтепродуктами.