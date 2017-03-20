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Швейцарский теннисист Роджер Федерер стал победителем турнира серии «Мастерс» BNP Paribas Open в американском Индиан-Уэллсе, призовой фонд которого составляет почти семь миллионов долларов.

В финальном матче соревнований Федерер, посеянный под девятым номером, заставил капитулировать своего соотечественника Станисласа Вавринку (3) со счетом 6:4, 7:5.

Встреча продолжалась один час 20 минут. Счет в личных противостояниях между спортсменами стал 20:3 в пользу уроженца Базеля.

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Для 35-летнего Федерера эта победа стала 90-м титулом в одиночных разрядах на турнирах ATP. В Индиан-Уэллсе он победил в пятый раз в карьере.

Очередной успех принес швейцарцу 1 175 000 долларов призовых и 1000 рейтинговых очков, благодаря которым он переместился с десятого на шестое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.


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