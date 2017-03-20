Авиакатастрофа в Южном Судане: все пассажиры выжили

 

Фото: Ekrānuzņēmums

Все пассажиры, которые находились на борту самолета, потерпевшего крушение в Южном Судане, выжили. Об этом сообщает Аirlive со ссылкой на представителя авиаперевозчика.

«Потерь нет. Все пассажиры были эвакуированы с самолета, прежде чем он загорелся», - сообщил представитель авиаперевозчика.

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Представитель президента Южного Судана назвал случившееся чудом. По его словам, находившиеся на борту люди получили лишь незначительные травмы.

Как уже писал Русский TVNET, в аэропорту Южного Судана разбился самолет авиакомпании South Supreme Airlines с 44 пассажирами на борту.

По предварительной информации, все пассажиры погибли, однако затем Reuters сообщило о том, что все пассажиры выжили, несколько человек получили травмы.

Самолет совершал рейс из столицы страны — Джубы. Причины аварии неизвестны.

South Supreme Airlines была основана в 2013 году, в ее парке было два самолета Fokker 50As. С мая 2014 года авиакомпания начала совершать регулярные международные полеты, в частности в угандийский город Энтеббе.

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