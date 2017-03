Авиакатастрофа в Южном Судане: все пассажиры выжили

«Потерь нет. Все пассажиры были эвакуированы с самолета, прежде чем он загорелся», - сообщил представитель авиаперевозчика.

UPDATE No casualties reported in South Sudan after Antonov An-26 crash-land confirmed South Supreme Airlines manager https://t.co/bnqhkFIutU— AIRLIVE (@airlivenet) 20 марта 2017 г.