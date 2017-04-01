США ввели санкции против граждан Северной Кореи

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

Ограничения коснутся 11 граждан КНДР, которые находятся в России, Китае, Вьетнаме и на Кубе.

Власти США внесли в список санкций торговую компанию Paeksol и 11 граждан Северной Кореи, которые проживают в России, Китае, Вьетнаме и на Кубе. Об этом говорится в сообщении на сайте американского Министерства финансов.

«Санкции введены в ответ на продолжение разработки в Северной Корее оружия массового поражения и продолжение нарушений резолюций Совета безопасности ООН», – говорится в сообщении.

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В Минфине США утверждают, что указанные 11 человек являются «агентами режима» в третьих странах. Они якобы предоставляют финансовую поддержку или услуги по закупкам оружия массового уничтожения лицам, которые уже находятся под санкциями ООН и США.

Что касается компании Paeksol, то доходы от ее деятельности – продажа железной руды и угля – направлялись на финансирование властей КНДР и Главного бюро разведки Северной Кореи.

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