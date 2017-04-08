Женщина застряла головой в дверях метро: реакция прохожих поражает

В Нью-Йорке, в районе Бронкс на станции метро женщина оказалась зажатой между створками дверей вагона метро. Она поздно поняла, что поезд приехал на конечную станцию, и поспешила выскочить из состава, но не успела. В итоге женщина была обездвижена из-за зажатой головы и сумки. Люди делали вид, что не видят происходящего.

«Если вы думали, что у вас плохой день, просто радуйтесь, что это не вы, но я просто пытаюсь понять, почему все проходят мимо, как будто ничего не происходит». Одноминутный клип, который стал вирусным и набрал почти 1,5 миллиона просмотров, выложил в инстаграм пользователь @theshaderoom — он сидел в вагоне метро напротив.

На видео можно заметить, что

мимо пострадавшей женщины равнодушно прошли пять человек, один из которых — работник метрополитена.

Однако представители транспортной службы утверждают, что сотрудник успокоил женщину, сказав, что ей сейчас помогут. Но в ролике этого как-то не видно.

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Хотя это печальный инцидент, пассажир смог безопасно выйти с помощью нашего оператора поезда. Поскольку двери были приоткрыты, не было опасности, что поезд тронется дальше, — прокомментировала ситуацию пресс-секретарь Нью-Йорксого метро Бет ДеФалько «The New York Post». После того как работник метро уведомил о ситуации машиниста поезда, они использовали ключ, чтобы открыть дверь и освободить женщину, сообщила пресс-служба.

Комментаторы, в отличии от очевидцев, не остались безучастными:

Вы говорите, что никто не помогает женщине, но вместо того, чтобы самому помочь ей, вы решили снять про неё видео. SMH («качаю головой от изумления» — прим. Medialeaks)».

Жестоко… просто так грустно видеть, как изменилось человечество… Я бы, по крайней мере, остался бы с ней, чтобы успокоить, пока не придёт помощь…

Значит, никто не поможет этой даме вытащить свою голову из двери? 👀👀 Все проходят мимо, как будто они ничего не видят.