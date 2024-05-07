71-летний хозяин Кремля управляет Россией с начала тысячелетия. На прошедшей в марте имитации выборов он был "переизбран" еще на один шестилетний срок полномочий.

Церемонию "инаугурации" в прямом эфире будут показывать крупнейшие российские телеканалы.

После принесения президентской присяги Путин выступит с коротким обращением к народу.

На церемонию приглашены представители правительства России и зарубежные дипломаты в Москве, например, посол Франции Пьер Леви, который может посетить мероприятие.

Другие страны Европы, в том числе Польша, Германия и Чехия, указали, что их представители мероприятие посещать не будут.

9 мая в России будут отмечать так называемый День победы, символическое значение которого в глазах тоталитарного режима выросло, потому что путинская пропаганда пытается приравнять вторжение России в Украину к борьбе против нацистской Германии во время Второй мировой войны.

В связи с обоими событиями в центре Москвы установлены барьеры безопасности.

Однако в обществе царят слухи, что после "инаугурации" Путин объявит новую мобилизацию, чтобы обеспечить "пушечное мясо" для войны в Украине.

Некоторые аналитики допускают, что Путин может использовать "инаугурацию" для изменений в составе правительства. По закону после вступления нового президента в должность правительство должно уйти в отставку.

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