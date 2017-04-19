Смертельная схватка: слон сумел вырваться из пасти крокодила

 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

В одном из национальных парков Малави слон сумел вырваться из зубов крокодила. На видео свидетеля видно, что крокодил выпрыгивает из воды, хватает слона за хобот и не отпускает. После схватки слон все-таки сумел освободиться от нападавшего.


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Saulkrasti, 175000 EUR
Дом
Дом, Lapmežciems, 170000 EUR
Земля
Земля, Alsviķu pag., 890999 EUR

reklama.vesti.lv

Что делать, если мне 30 с хвостиком и я... девственница Wo&Men

Что делать, если мне 30 с хвостиком и я... девственница

Ученые выяснили,что ели солдаты Наполеона, отступавшие из Москвы Hi-Tech

Ученые выяснили,что ели солдаты Наполеона, отступавшие из Москвы

ФОТО: Певица Амината впервые показала маму Showbiz

ФОТО: Певица Амината впервые показала маму

Киркоров рассказал, кто родил сына Сергею Лазареву Showbiz

Киркоров рассказал, кто родил сына Сергею Лазареву

Разлад в семье Геркенсов: жена не хочет покидать роскошную виллу Wo&Men

Разлад в семье Геркенсов: жена не хочет покидать роскошную виллу

Животный мир

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Ķekavas pag.
189 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Сдают Квартиры Тейка
Сдают Квартиры Тейка 300 EUR
Продают Квартиры, Сканстниеки
Продают Квартиры, Сканстниеки 190 000 EUR
Продают Земля, Айнажи
Продают Земля, Айнажи 1 800 EUR
Продают Квартиры, Адажская волость
Продают Квартиры, Адажская волость 227 850 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
АВТОВОДИТЕЛЯ – ЭКСПЕДИТОРА ГРУ ...
АВТОВОДИТЕЛЯ – ЭКСПЕДИТОРА ГРУ ...
ВОДИТЕЛЯ ГРУЗОВИКА (НЕСКОЛЬКО ...
ВОДИТЕЛЯ ГРУЗОВИКА (НЕСКОЛЬКО ...
NEKUSTAMO ĪPAŠUMU PĀRDOŠANAS MEN ...
NEKUSTAMO ĪPAŠUMU PĀRDOŠANAS MEN ...
PĀRDOŠANAS KONSULTANTU KOMANDA
PĀRDOŠANAS KONSULTANTU KOMANDA
http://alkoutlet.lv

Темы

 