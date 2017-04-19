Смертельная схватка: слон сумел вырваться из пасти крокодила

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

В одном из национальных парков Малави слон сумел вырваться из зубов крокодила. На видео свидетеля видно, что крокодил выпрыгивает из воды, хватает слона за хобот и не отпускает. После схватки слон все-таки сумел освободиться от нападавшего.