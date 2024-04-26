Укрепляя энергетическую независимость Латвии, Калкунская СЭС с установленной мощностью 13,3 мегаватт будет ежегодно производить не менее 13 500 мегаватт-часов возобновляемой энергии. Новая электростанция спроектирована с возможностью подключения к распределительной инфраструктуре, поэтому производимая электроэнергия будет потребляться местными жителями и компаниями.

При создании и работе Калкунской СЭС большое внимание уделяется сохранению и защите биологического разнообразия окружающей среды – посетителей открытия электростанции познакомят с используемыми технологиями и решениями.

В строительство электростанции вложено почти 10 миллионов евро латвийского капитала, в том числе 4,7 миллиона софинансирования Swedbank.

Владельцем Калкунской СЭС является отечественный инвестиционный фонд Merito Sustainable Energy Fund I, который для реализации плана привлек опытных специалистов компании Saules Energy. На данный момент фонд является крупнейшим оператором солнечных электростанций в Латвии – в прошлом году он реализовал строительство четырех новых солнечных электростанций в Зилупе, Бренгули, Инчукалнсе и Царникаве общей мощностью 25 МВт.

До осени 2024 года будут реализованы еще три проекта электростанций в Кокнесе, Цесисе и Валмиере. Восемь новых СЭС будут производить в общей сложности не менее 70 000 МВтч электроэнергии в год, обеспечивая зеленой энергией более 35 000 домохозяйств по всей Латвии.

Об исполнителях проекта

Saules Energy - разработчик проектов возобновляемой энергетики в Латвии. Цель компании - добиться, чтобы инвестиции в экологически чистые технологии были прибыльными и служили широкому кругу общества.

Альтернативный инвестиционный фонд Merito Sustainable Energy Fund I, зарегистрированный в Банке Латвии, управляется Merito Partners - быстрорастущей инвестиционной компанией частного капитала, действующей в Латвии и прилегающем регионе.

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