С мая вступит в силу весеннее расписание поездов

В среду, 1 мая, вступит в силу весеннее расписание движения поездов, предусматривающее дополнительные рейсы на железнодорожных линиях в Тукумс, Скулте и Айзкраукле, сообщили агентству LЕТА в AS Pasažieru vilciens (PV).
Также, учитывая праздничные дни, некоторые изменения в движении поездов на региональных маршрутах запланированы 29 и 30 апреля, 1, 5 и 6 мая.
Учитывая сезонные привычки пассажиров, с 1 мая в расписание поездов будет добавлено несколько рейсов из Риги в Дубулты и обратно в Ригу, а несколько поездов, которые ходили по будням, будут ходить и по выходным.
Дополнительные рейсы появятся также на маршрутах в Царникаву и Саулкрасты, а на железнодорожной линии в Айзкраукле расписание будет дополнено ранними утренними рейсами по маршруту Рига - Огре - Рига.
В этом году начало весеннего сезона совпадает с праздничными днями, поэтому пассажирам рекомендуется обратить внимание на расписание поездов на региональных маршрутах в Лиепаю, Валгу и Гулбене.
4 мая, в День восстановления независимости Латвии, члены многодетных семей и семей с детьми с ограниченными возможностями смогут ездить бесплатно по всем железнодорожным маршрутам.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!