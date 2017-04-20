Анкара не разрешила ЕС публиковать отчет о пытках в турецких тюрьмах

Комитет против пыток Совета Европы подготовил ежегодный отчет о положении дел в турецких тюрьмах, однако опубликовать его не может без разрешения властей Турции. Об этом рассказал глава комитета Николай Гнатовский, передает DW.

«Разумеется, мы очень хотели бы обсудить имеющуюся у нас информацию. Но без разрешения я не могу сказать об этом ни слова», — пояснил Гнатовский.

Согласно информации министерства внутренних дел Турции,

к началу апреля 2017 года в камерах предварительного заключения содержались почти 47 тысяч человек.

Все они обвиняются в связях с исламистским движением во главе с проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого власти страны считают виновным в организации путча в ночь на 16 июля в Турции.

Реклама

Экспертная группа европейского комитета против пыток посетила тюрьмы Измира, Анкары и Стамбула. «Мы поговорили с сотнями людей — поодиночке и без свидетелей.

В итоге у нас собралось довольно много материала, на основании которого можно прийти к определенным выводам», — сообщил Гнатовский. Однако теперь Анкара возражает против публикации собранного материала, резюмировал он.

Еще по этой теме