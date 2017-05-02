Меркель обсудила с Путиным Украину и Сирию

Президент РФ Владимир Путин на встрече с канцлером ФРГ Ангелой Меркель обсуждал подготовку к саммиту G20, Сирию и Украину, передает РБК.

По словам президента РФ, стороны убеждены, что решение сирийского вопроса может быть найдено «только мирным путем» и «под эгидой ООН». Путин также отметил, что стороны высказались за «активизацию переговорного процесса в рамках астанинского и женевского формата».

Кроме того, глава государства сообщил, что Россия готова оказывать Германии, как председателю в G20, необходимое содействие для того, чтобы саммит в Гамбурге «прошел результативно».

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Переговоры Путина и Меркель, которые состоялись сегодня в Сочи, длились около двух часов. С российской стороны в беседе также принимали участие глава МИД РФ Сергей Лавров, помощники президента Юрий Ушаков и Владислав Сурков, а также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Предыдущая встреча лидеров двух стран состоялась 19 октября 2016 года в Берлине. В России Меркель не была с мая 2015 года.

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