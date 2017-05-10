СМИ: в Израиле погиб депутат Госдумы РФ

Василий Тарасюк
 

Василий Тарасюк. Фото: ITAR-TASS/Scanpix

В Израиле погиб депутат Госдумы России от ЛДПР Василий Тарасюк. Об этом сообщает издание Znak.com. Смерть парламентария порталу подтвердили его коллеги по фракции.

Сообщается, что инцидент произошел в субботу, 6 мая. Обстоятельства смерти депутата неизвестны. Официально в аппарате ЛДПР пока никак не прокомментировали гибель однопартийца.

6 мая там действительно погиб 67-летний турист из России. Этот факт РИА Новости подтвердили в посольстве России в Израиле. Однако имя погибшего не называлось.

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Израильский портал IOL сообщал со ссылкой на фельдшера Шани Гампиэль, прибывшей на место происшествия о том, что «мужчина лежал без сознания на пляже без пульса и не дышал».

«Спасатели пытались реанимировать его. После долгих усилий, пришлось констатировать смерть»,

– добавила она.

Напомним, ранее сообщалось, что в Израиле умер автор одного из лучших стихотворений о войне.


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