Стрельба в Швеции: мужчины в масках на глазах школьников убили учителя

В шведском Гётербурге сегодня утром во дворе школы три мужчины в масках убили сидящего в машине мужчину на глазах у школьников. Жертвой стал учитель.

Прибывшая на место происшествия скорая помощь установила смерть мужчины. Полиция Гётербурга начала расследование.

Личность жертвы еще не установлена, но, по утверждениям полиции, это 30-летний мужчина, который работал в находящейся рядом школе.

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Полиция получила сообщение о стрельбе сегодня в 9 часов утра.

Преступников искали с помощью полицейского вертолета.

Убийцы приехали на маленькой синей машиной (по предварительным данным, Renault). Один из преступников сидел за рулем, двое других совершали убийство. На месте происшествия нашли несколько гильз от патронов.

Сегодня после полудня полиция нашла автомобиль, с большой вероятностью именно он принадлежал преступникам. Также один человек был допрошен, но он не является подозреваемым и не был взят под стражу.