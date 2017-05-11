Стрельба в Швеции: мужчины в масках на глазах школьников убили учителя

 

Фото: REUTERS/Scanpix

В шведском Гётербурге сегодня утром во дворе школы три мужчины в масках убили сидящего в машине мужчину на глазах у школьников. Жертвой стал учитель.

Прибывшая на место происшествия скорая помощь установила смерть мужчины. Полиция Гётербурга начала расследование.

Личность жертвы еще не установлена, но, по утверждениям полиции, это 30-летний мужчина, который работал в находящейся рядом школе.

Реклама

Полиция получила сообщение о стрельбе сегодня в 9 часов утра.

Преступников искали с помощью полицейского вертолета.

Убийцы приехали на маленькой синей машиной (по предварительным данным, Renault). Один из преступников сидел за рулем, двое других совершали убийство. На месте происшествия нашли несколько гильз от патронов.

Сегодня после полудня полиция нашла автомобиль, с большой вероятностью именно он принадлежал преступникам. Также один человек был допрошен, но он не является подозреваемым и не был взят под стражу.


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Langstiņi, 169000 EUR
Земля
Земля, Līči, 43000 EUR
Дом
Дом, Siguldas pag., 63000 EUR

reklama.vesti.lv

ФОТО: Беспечная жизнь невесты внука Аллы Пугачевой Showbiz

ФОТО: Беспечная жизнь невесты внука Аллы Пугачевой

Ксения Бородина ужаснула поклонников архивным фото Showbiz

Ксения Бородина ужаснула поклонников архивным фото

Toyota Land Cruiser поставил новый рекорд скорости Hi-Tech

Toyota Land Cruiser поставил новый рекорд скорости

ВИДЕО: Акула напала на популярную порнозвезду Showbiz

ВИДЕО: Акула напала на популярную порнозвезду

Шок-тренд! Мода на бикини не по размеру захлестнула Сеть Wo&Men

Шок-тренд! Мода на бикини не по размеру захлестнула Сеть

Убийства

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
87 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
155 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Сдают Офисы Старая Рига
Сдают Офисы Старая Рига 890 EUR
Продают Квартирy, Центр
Продают Квартирy, Центр 350 000 EUR
Сдают Квартирy, Центр
Сдают Квартирy, Центр 390 EUR
Продают Квартиры, Иманта
Продают Квартиры, Иманта 204 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
TEAM MANAGER
TEAM MANAGER
IT SERVICE DESK TECHNICIAN
IT SERVICE DESK TECHNICIAN
INFORMATION MANAGEMENT SPECIAL ...
INFORMATION MANAGEMENT SPECIAL ...
PRODUCT TRAINER
PRODUCT TRAINER
http://alkoutlet.lv

Темы

 