Вы удивитесь за что пассажирка Ryanair отсудила у авиакомпании 14000 евро

Женщина летела рейсом Прага-Дублин, который выполняла авиакомпания Ryanair. Во время полета пассажирка облилась горячим чаем и подала в суд на авиакомпанию. Итогом тяжбы стала денежная компенсация в размере 13 791 евро (15000 долларов), сообщает News.com.

Этот инцидент с жительницей Ирландии произошел в январе прошлого года. Женщина утверждала, что стюардесса плохо закрыла крышечку стаканчика с чаем.

На суде стюардесса заявила, что персонал авиакомпании обучен, как правильно закрывать крышки стаканчиков и за 10 лет работы проблем с этим не было. Правда, сотрудница заметила, что случаи, когда пассажиры обливались горячим напитком, на борту лайнера случались.

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Суд присудил в пользу пострадавшей компенсацию 13 791 евро и возмещение судебных издержек.

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