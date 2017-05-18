Видео: В Китае хирурги подрались прямо во время операции

 

Фото: REUTERS/Scanpix

В Китае члены хирургической бригады подрались прямо во время операции пациента. Шокирующий инцидент произошел 12 мая в больнице в уезде Ланькао в провинции Хэнань. В кадре запечатлено, как словесная перепалка между двумя медиками -мужчиной и женщиной - переросла в драку.

В ходе конфликта женщина первой нанесла удар, но затем мужчина перешел в атаку и сбил коллегу с ног. После этого в ситуацию вмешались другие сотрудники.

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Как сообщается в зарубежных источниках, оба участника драки, предположительно, находились в романтических отношениях друг с другом, но поссорились. Непосредственной причиной конфликта стало то, что мужчина-хирург указал женщине-медсестре на неправильное действие в ходе операции, а та стала отрицать, что сделала что-либо неправильно.

В результате случившегося никто серьезно не пострадал. Руководство больницы и правоохранительные органы проводят расследование случившегося.


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