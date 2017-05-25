В Бабите обнаружено нелегальное производство сигарет

Таможенная полиция Службы государственных доходов обнаружила в Бабитском крае крупное нелегальное производство сигарет, сообщила генеральный директор Службы государственных доходов (СГД) Илзе Цируле.

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Такое производство обнаружено впервые в странах Балтии. Таможенная полиция напала на след организованной группы, которая производила сигареты в основном для скандинавского рынка и наносила существенный ущерб бюджету Латвии и других стран.

Производство сигарет происходило в ангаре, строительство которого было не согласовано. В здании имеются склад, цех, санузел, комната для отдыха, оборудована сигнализация.

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Найдено оборудование, позволяющее производить до 4000 сигарет в минуту, упаковочная линия, электрогенератор.

По словам директора таможенной полиции Каспара Подиньша, ущерб государственному бюджету может превышать 2,5 млн евро.

У СГД есть информация о задержании грузов сигарет и в других странах.

Задержано семь человек - шесть работников и охранник. Во время обыска изъято 5,4 млн сигарет «GOAL», примерно 4 тонны табака, упаковочные материалы, восемь транспортных средств.

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