Лежать на месте: Charlie Hebdo изобразил Макрона щенком, кусающим Путина

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Сатирический журнал Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на встречу президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона.

Журналисты превратили Макрона в яростно кусающего руку Путина щенка с красными глазами. Российский президент в ответ командует собаке «лежать на месте». Карикатуру сопровождает подпись «Макрон принял Путина».

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Напомним, что Путин 29 мая побывал во Франции, где провел свою первую официальную встречу с новым французским президентом.

Журнал опубликовал уже две карикатуры с новым президентом Франции.


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