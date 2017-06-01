Сатирический журнал Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на встречу президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона.

Журналисты превратили Макрона в яростно кусающего руку Путина щенка с красными глазами. Российский президент в ответ командует собаке «лежать на месте». Карикатуру сопровождает подпись «Макрон принял Путина».

Twitter

Лежать на месте: Charlie Hebdo изобразил Макрона щенком, кусающим Путина https://t.co/K1KTlrRP9e pic.twitter.com/Ai6PEobnbU— РИА Новости (@rianru) June 1, 2017

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Напомним, что Путин 29 мая побывал во Франции, где провел свою первую официальную встречу с новым французским президентом.

Журнал опубликовал уже две карикатуры с новым президентом Франции.





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