Москва отменила встречу с замглавы Госдепа

Россия отменила ближайшие встречи с американскими дипломатами в ответ на расширение антироссийских санкций. Об этом говорится в сообщении замглавы МИД Сергея Рябкова на сайте ведомства

Москва заявления Вашингтона о намерении наладить отношения с Россией называет «совсем неубедительными» на фоне новых санкций.

В запланированных на ближайшее время консультациях должен был принять участие первый заместитель госсекретаря США Том Шеннон. Его визит в Москву ожидался, по данным телеканала ABC, 23 июня.

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Ранее Рябков называл эту встречу способом «подготовить почву» для первой личной беседы президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.

Российский дипломат отметил, что американская сторона до сих пор ничего конкретного не предложила для налаживания отношений.

Сами санкции Рябков назвал «политическим подарком» находившемуся с визитом в США президенту Петру Порошенко.

В Москве новые ограничительные меры встретили с удивлением, отметил замглавы российского МИД.

20 июня США расширили санкции против России, введенные из-за ситуации в Украине. Всего в список добавлены 38 физических лиц и организаций.

Накануне в США республиканское большинство Палаты представителей притормозило голосование по санкциям против России.