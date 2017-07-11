Белый дом: Киев помогал демократам на выборах

Белый дом
 

Белый дом. Фото: Reuters/Scanpix

Представители Демократической партии США обращались за помощью к украинскому посольству в Вашингтоне во время президентских выборов 2016 года. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, сообщается на сайте госдепартамента.

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По словам Сандерс, украинцы помогали однопартийцам Хиллари Клинтон в сборе информации о политических оппонентах из Республиканской партии.

«Честно говоря, думаю, имеет смысл обратить внимание на то, что Национальный комитет Демократической партии координировал сбор информации о политических оппонентах непосредственно с украинским посольством.

Это не словесное обвинение. Это установленный факт деяний, которыми они занимались в официальном порядке»,

– отметила она.

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В то же время Сандерс подчеркнула, что демократы не видят в этом факте большой проблемы.

Напомним, в опубликованном докладе ЦРУ, ФБР и Агентства национальной безопасности США сказано, что власти РФ пытались подорвать уверенность американского общества в демократическом процессе, «принизить» кандидата в президенты Хиллари Клинтон и помешать ей избраться.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Press Briefing by Principal Deputy Press Secretary Sarah Sanders and Director of Legislative Affairs Marc Short

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