Белый дом: Киев помогал демократам на выборах

Представители Демократической партии США обращались за помощью к украинскому посольству в Вашингтоне во время президентских выборов 2016 года. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, сообщается на сайте госдепартамента.
- Хиллари Клинтон «официально вернулась в политику» 16 мая 2017 г.
По словам Сандерс, украинцы помогали однопартийцам Хиллари Клинтон в сборе информации о политических оппонентах из Республиканской партии.
«Честно говоря, думаю, имеет смысл обратить внимание на то, что Национальный комитет Демократической партии координировал сбор информации о политических оппонентах непосредственно с украинским посольством.
Это не словесное обвинение. Это установленный факт деяний, которыми они занимались в официальном порядке»,
– отметила она.
В то же время Сандерс подчеркнула, что демократы не видят в этом факте большой проблемы.
Напомним, в опубликованном докладе ЦРУ, ФБР и Агентства национальной безопасности США сказано, что власти РФ пытались подорвать уверенность американского общества в демократическом процессе, «принизить» кандидата в президенты Хиллари Клинтон и помешать ей избраться.
ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Press Briefing by Principal Deputy Press Secretary Sarah Sanders and Director of Legislative Affairs Marc ShortЕще по этой теме