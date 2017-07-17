Режим ЧП в Турции продлили на три месяца

Режим чрезвычайного положения в Турции продлили еще на три месяца. Такое решение принял парламент, сообщает Anadolu.

Турецкое правительство направило запрос на продление еще на три месяца режима чрезвычайного положения в стране.

Режим ЧП был введен в Турции после попытки военного переворота в июле прошлого года. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о введении чрезвычайного положения для эффективных действий против тех, кто участвовал в попытке путча.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Турции уволили более семи тысяч силовиков и госслужащих.

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