В Англии за наркотики из школ исключили рекордное число учеников

 

Фото: AP/Scanpix

В Англии за прошедшие два года из школ исключили рекордное количество учеников за употребление наркотических веществ - 9250 человек. Об это сообщает Би-би-си, ссылаясь на статистику министерства образования.

В целом больше всего исключений было зафиксировано в Йоркшире и Хамбере. В этом регионе школы по разным причинам выносили решение о временном отстранении от учебы более 50 тысяч раз.

Увеличение количества детей, употребляющих наркотики, специалисты связывают с тем, что в их обществе это часто считается «социальной нормой».

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