ЕС продлил санкции против россиян

Европейский союз продлил до 15 марта 2018 года индивидуальные санкции против граждан и юридических лиц России и Украины, которых Брюссель обвиняет в подрыве украинского суверенитета и территориальной целостности. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

Из санкционного списка были удалены четыре умерших человека. На данный момент в перечне числятся 149 физических лиц и 38 организаций. «Оценка ситуации не оправдывала изменение режима санкций», — подчеркнули в ведомстве.

В Совете ЕС напомнили, что сейчас продолжают действовать другие меры Брюсселя, введенные в ответ на украинский кризис. Это санкции против ряда секторов российской экономики (действуют до 31 января 2018 года) и ограничения, распространяющиеся на Крым и Севастополь (до 23 июня 2018-го).