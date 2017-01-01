Турист умер в районе перевала Дятлова по неизвестным причинам

На Северном Урале в районе перевала Дятлова по неизвестным пока причинам умер турист. Об этом в среду, 20 сентября, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Свердловской области.

Отмечается, что информация о «скоропостижной смерти мужчины» поступила 18 сентября, после чего следователи начали проверку. «В связи с труднодоступностью места, в котором произошел указанный инцидент, добраться до него пока не представляется возможным. Необходимо привлечение специальной техники», — говорится в сообщении.

Туристическая группа, в составе которой находился мужчина, не была зарегистрирована,

пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Свердловской области. Спасатели добавили, что в районе перевала сейчас плохие погодные условия.

Перевал назван в память о туристической группе под руководством Игоря Дятлова, погибшей зимой 1959 года на Северном Урале. Причину трагедии установить не удалось.

По версии следствия, смерть девятерых советских лыжных туристов была вызвана «стихийной силой, преодолеть которую люди были не в состоянии». Выдвигались разные версии трагедии, в частности испытание радиоактивного оружия и контакт с инопланетными существами.