Глава Пентагона: мы пытаемся собрать о России разведданные и понять, почему она так действует

Глава Пентагона генерал Джеймс Мэттис в ходе слушаний в комитете по вооруженным силам сената США заявил о том, что Вашингтону стоит действовать сообща с Москвой для решения проблемы восстановления мира в Афганистане. При этом, по его словам, США безуспешно пытаются найти доказательства поддержки Россией движения «Талибан», передает AP.

В ходе заседания на Капитолийском холме главу американского военного ведомства спросили о том, как он оценивает действия России в Южной Азии с учетом ее «поддержки талибов» и попыток «легитимизировать» их. Кроме того сенаторы поинтересовались у Мэттиса о предположительных контактах РФ с Китаем и Пакистаном по урегулированию ситуации в Афганистане в обход официального Кабула и Индии.

Меня беспокоит, что Россия не действует в своих собственных интересах с учетом того, что она делает в Южной Азии… Это противоречит логике, что Россия может получить выгоду, взаимодействуя с Китаем и Пакистаном и на фоне их предполагаемой поддержки талибов. Я не могу определить эту поддержку, мы пытаемся собрать о ней разведданные и понять, почему Россия так действует", - признал Мэттис.

В это же время, отвечая на вопрос о том, как США планируют "противостоять стратегии России в Южной Азии", глава Пентагона заверил сенаторов в том, что Вашингтону и Москве стоит работать над этим вместе, а не по отдельности".

Как сказал Мэттис, Пентагон располагает победной стратегией для окончания войны в Афганистане.

В ходе слушаний в сенате Мэттис также заверил парламентариев в том, что новая стратегия президента США Дональда Трампа

позволит Вашингтону наконец выиграть самую затяжную войну в своей истории.

По словам главы Пентагона, армия Афганистана в настоящее время намного смелее ведет себя на поле боя, потому что ощущает поддержку с воздуха со стороны сил США и Североатлантического альянса. «Это позволяет афганцам самим навязывать бои врагу», - отметил Мэттис.

Он подчеркнул, что цель США в Афганистане остается прежней - добиться того, чтобы эта страна стала «стабильной и безопасной». «Для нас это были трудные 16 лет в Афганистане. Но цель США осталась прежней», - заверил глава Пентагона.

В середине сентября Мэттис объявил о том, что США отправят в Афганистан дополнительно около трех тысяч военных. На тот момент большинство из них либо уже находились в пути, либо были уведомлены о своем грядущем размещении в исламской республике.

Как пояснил глава Пентагона 18 сентября, речь идет лишь о примерной цифре и последние приказы по поводу размещения военнослужащих еще не подписаны. «Это точно что-то более трех тысяч человек, и, честно говоря, сейчас я еще не подписал последние приказы, поскольку мы прорабатываем ряд особых мелких деталей», - объяснял он.

Еще в июне в НАТО говорили о намерении нарастить свои силы в Афганистане, но отмечали, что о боевой операции речи не идет. «Это касается обучения, поддержки, консультирования (афганских военных)... Это не касается военных действий», - объяснял генсек альянса Йенс Столтенберг.

Ранее Reuters сообщало, что США направят в Афганистан дополнительно около 3,5 тысячи военных. Телеканал CBS сообщал еще в середине августа, а агентство AP писало в июне о цифре в четыре тысячи военнослужащих.

Генерал Мэттис 31 августа заявил, что подписал приказ об отправке дополнительного военного контингента, но не назвал точную численность военнослужащих. Вместе с тем Мэттис пояснил, что речь идет «о советниках, специалистах поддержки и так далее».

За день до этого Пентагон раскрыл данные о количестве американских военных, дислоцированных в Афганистане. Как сообщили в Минобороны США, речь идет об 11 тысячах военнослужащих. Как отмечали журналисты, Вашингтон впервые за долгие годы представил объективную картину о воинском контингенте США в Афганистане.