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Германию накрыл ураган Герварт

Korrespondent.net 1
Германию накрыл ураган Герварт | Фото: REUTERS/Scanpix

Из-за непогоды частично приостановлены движения поездов.

Ураган Герварт обрушился в воскресенье на центр и север Германии. В связи с этим железнодорожный концерн Deutsche Bahn частично приостановил движение поездов, передают РИА Новости.

Как сообщила компания, ограничения затронули федеральные земли Нижняя Саксония, Шлезвиг-Гольштейн, Гамбург, Мекленбург — Передняя Померания, Саксония, Саксония-Анхальт и Тюрингия.

Германию накрыл ураган Герварт
FOTO: REUTERS/Scanpix

Пожарная служба Берлина ввела режим чрезвычайной ситуации из-за непогоды. Также подняты по тревоге все отряды добровольной пожарной охраны.

Информации о пострадавших в результате удара стихии пока нет

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