США начинают крупные ядерные учения

США 30 октября начинают учения стратегических ядерных сил Глобальный гром, в ходе которых будут отработаны действия средств глобального удара и противоракетной обороны, передает РИА Новости.

Официальный представитель Стратегического командования США Брайан Магуир сообщил, что США заранее предупредили Россию об этом учении, как того требует двустороннее соглашение.

«Согласно положениям (договора) СНВ-3, США и Россия обязаны уведомлять друг друга о крупных ядерных учениях,

поэтому Россия была уведомлена об этом учении заранее», − отметил Магуир.

Он указал, что, к примеру, Китай, который также обладает ядерным оружием, не был проинформирован об учениях, поскольку у США нет с Пекином подобного соглашения.

Представитель командования США также напомнил, что Глобальный гром проводится ежегодно. В ходе учений будут отрабатываться возможности космических сил, систем наблюдения и разведки, систем глобального удара и средств противоракетной обороны, а также кибервозможности.