Умер серийный убийца Чарльз Мэнсон

Серийный убийца Чарльз Мэнсон умер. Он скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщает TMZ.

О смерти сообщила сестра одной из его жертв Дебра Тэйт, которую проинформировало руководство тюрьмы.

16 ноября американец, отбывавший пожизненное заключение, был переведен в больницу, врачи тогда сообщили, что его смерть неизбежна.

TMZ уточняет, что

в январе Мэнсон некоторое время провел в больнице, решался вопрос об операции, но врачи сочли ее слишком рискованной и не стали проводить.

В 1969 году Мэнсон в Лос-Анджелесе вместе с членами своей коммуны «Семья» убил жену кинорежиссера Романа Полански Шэрон Тэйт и четырех ее друзей. Кроме того, Мэнсона признали виновным еще в двух убийствах. Вместе с тремя сообщниками его приговорили к смертной казни, однако в 1972 году в Калифорнии высшую меру наказания временно отменили, и Мэнсону дали пожизненное.