Неизвестный заминировал весь метрополитен в Киеве

В Киеве сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию о минировании всего киевского метрополитена. Об этом в пятницу, 24 ноября сообщили в полиции.

«Информация о минировании столичной подземки поступила в дежурную часть Печерского управления полиции в 18:10», - сообщает отдел коммуникации полиции Киева в пятницу вечером.

Сейчас сотрудники полиции метрополитена проводят тщательный осмотр всех станций киевской подземки и прилегающей к ним территории.

Как сообщалось, на зеленой ветке Киевского метрополитена закрыли станцию Сырец из-за сообщения о бомбе.