LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Файлы cookie позволяют нам улучшать услуги для удобства пользователей. Продолжая использовать наш сайт, Вы соглашаетесь на использование нами этих файлов. БОЛЬШЕ >
Политика Экономика Общество Эксклюзив Комментарий Криминал и ЧП Спорт За рубежом Культура Афиша Погода Экзамены на латышском Другая Рига

Неизвестный заминировал весь метрополитен в Киеве

Korrespondent.net
Фото: Sergei Konkov/TASS/Scanpix

В Киеве сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию о минировании всего киевского метрополитена. Об этом в пятницу, 24 ноября сообщили в полиции.

«Информация о минировании столичной подземки поступила в дежурную часть Печерского управления полиции в 18:10», - сообщает отдел коммуникации полиции Киева в пятницу вечером.

Сейчас сотрудники полиции метрополитена проводят тщательный осмотр всех станций киевской подземки и прилегающей к ним территории.

Как сообщалось, на зеленой ветке Киевского метрополитена закрыли станцию Сырец из-за сообщения о бомбе.

0 Комментарии