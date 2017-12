В центре Нью-Йорка на автовокзале произошел взрыв (видео, дополняется)

По словам Де Блазио, предполагаемый преступник, вероятнее всего, действовал в одиночку. В полиции Нью-Йорка инцидент также назвали связанным с терроризмом.

The NYPD is responding to reports of an explosion of unknown origin at 42nd Street and 8th Ave, #Manhattan. The A, C and E line are being evacuated at this time. Info is preliminary, more when available. pic.twitter.com/7vpNT97iLC— NYPD NEWS (@NYPDnews) 11 декабря 2017 г.