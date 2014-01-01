Европа вводит против России новые санкции

Европейские лидеры подтвердили готовность к выполнению Минских соглашений для того, чтобы продлить экономические секторальные санкции против России. Об этом говорится в письме председателя Евросовета Дональда Туска участникам саммита ЕС, который пройдет 14-15 декабря.

«Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон также сообщат о выполнении Минских соглашений с целью продления экономических санкций против России», - говорится в документе, который распространила пресс-служба Туска.

Ранее, 12 декабря, агентство Reuters со ссылкой на осведомленный источник сообщало о том, что ЕС в очередной раз продлит экономические секторальные санкции в отношении РФ на шесть месяцев на техническом уровне до конца года.

Впервые антироссийские санкции были введены Западом весной 2014 года в связи с кризисом на Украине и присоединением Крыма к РФ. Позже пакет ограничительных мер расширялся. В конце июня Евросоюз снова продлил действие экономических секторальных санкций против России.

Санкции включают ограничение доступа к международному финансированию, а также сотрудничества в области обороны и энергетики. Кроме того, в отношении России действуют персональные санкции Евросоюза и ограничительные меры против Крыма.

Минские соглашения были подписаны в феврале 2015 года главами стран «нормандской четверки» (Россия, Франция, Германия и Украина). В документе, в частности, предусматривались режим прекращения огня, отвод тяжелых вооружений, проведение выборов в Донбассе и законодательное закрепление особого статуса региона. В Москве неоднократно указывали, что Россия не является стороной конфликта на востоке Украины, а лишь посредником в переговорах по урегулированию ситуации.

В августе Меркель заявляла, что Евросоюз отменит санкции против России после устранения причины для их введения - когда Киев вернет контроль над Донбассом. Тогда же она подчеркивала, что вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и при участии США они занимаются поиском путей урегулирования кризиса на Украине.

Меркель и с предыдущим президентом Франции Франсуа Олландом делала похожие заявления насчет продления антироссийских санкций. Так, в конце прошлого года Меркель и Олланд выпустили совместное заявление, в котором объявили о необходимости продлить санкции против РФ из-за недостаточного прогресса в выполнении минских соглашений, регламентирующих урегулирование конфликта в Донбассе.