Пресс-секретарь Порошенко обнародовал письмо Саакашвили

«Несмотря на последние события, у меня нет никаких агрессивных намерений. Вы знаете меня хорошо и прекрасно понимаете, что винить меня в работе на ФСБ не только полный абсурд, но еще очень радует врага Украины», — говорится в письме.

Цеголко отметил, что Саакашвили в письме пообещал не дестабилизировать ситуацию в стране и не сдержал обещание.