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Пресс-секретарь Порошенко обнародовал письмо Саакашвили

Gazeta.ru
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Фото: REUTERS/Scanpix

Пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко в своем фейсбуке опубликовал письмо экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили к президенту Петру Порошенко.

«Несмотря на последние события, у меня нет никаких агрессивных намерений. Вы знаете меня хорошо и прекрасно понимаете, что винить меня в работе на ФСБ не только полный абсурд, но еще очень радует врага Украины», — говорится в письме.

Цеголко отметил, что Саакашвили в письме пообещал не дестабилизировать ситуацию в стране и не сдержал обещание.

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