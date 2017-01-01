В Минске согласовали новогоднее перемирие по Донбассу

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе в среду, 20 декабря, договорилась о новом режиме тишины в зоне боевых действий, начиная с полуночи 23 декабря. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер.

«Трехсторонняя контактная группа, с участием представителей ОРДЛО, подчеркивает необходимость обеспечения мира и спокойствия в связи с грядущими рождественскими и новогодними праздниками и, пользуясь ранее достигнутыми договоренностями и обязательствами сторон, в частности, подтверждает их приверженность соблюдению всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного режима прекращения огня, начиная с полуночи 23 декабря 2017 года по киевскому времени», – сообщила Олифер.

Он добавила, что на встрече переговорщики подтвердили стремление выполнить обязательства по освобождению удерживаемых лиц до новогодних и рождественских праздников.