Новозеландцы ради шанса выпить в Новый год построили остров

Несколько жителей новозеландского города Коромандел соорудили искусственный остров, чтобы в новогодние праздники избежать запрета употреблять алкоголь в общественных местах. Об этом сообщает BBC News.
Во время отлива в устье реки Тайруа новозеландцы насыпали остров из песка, поставили на него стол, дождались, когда вода вернется, и начали отмечать Новый год.
Как пишет BBC News,
они утверждали, что находятся в «интернациональных водах», где не действует запрет на распитие алкоголя.
«Островитяне» выпивали всю новогоднюю ночь, 1 января остров еще был на месте.
New Year's revellers build sandcastle in Coromandel estuary to avoid liquor ban https://t.co/u9yWIh4h9K pic.twitter.com/VdQnfoMBRb— Stuff.co.nz News (@NZStuff) December 31, 2017
Инспектор полиции Джон Келли назвал идею креативной, по его словам, если бы он знал про остров, он, возможно, присоединился бы к его создателям.
В Короманделе запрещено пить спиртное в общественных местах в течение всех новогодних праздников. Штраф за это составляет около 180 долларов США.