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Новозеландцы ради шанса выпить в Новый год построили остров

Lenta.ru
Иллюстративное фото | Фото: REUTERS/Scanpix

Несколько жителей новозеландского города Коромандел соорудили искусственный остров, чтобы в новогодние праздники избежать запрета употреблять алкоголь в общественных местах. Об этом сообщает BBC News.

Во время отлива в устье реки Тайруа новозеландцы насыпали остров из песка, поставили на него стол, дождались, когда вода вернется, и начали отмечать Новый год.

Как пишет BBC News,

они утверждали, что находятся в «интернациональных водах», где не действует запрет на распитие алкоголя.

«Островитяне» выпивали всю новогоднюю ночь, 1 января остров еще был на месте.

Инспектор полиции Джон Келли назвал идею креативной, по его словам, если бы он знал про остров, он, возможно, присоединился бы к его создателям.

В Короманделе запрещено пить спиртное в общественных местах в течение всех новогодних праздников. Штраф за это составляет около 180 долларов США.

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