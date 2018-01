Новозеландцы ради шанса выпить в Новый год построили остров

Во время отлива в устье реки Тайруа новозеландцы насыпали остров из песка, поставили на него стол, дождались, когда вода вернется, и начали отмечать Новый год.

Как пишет BBC News,

они утверждали, что находятся в «интернациональных водах», где не действует запрет на распитие алкоголя.

«Островитяне» выпивали всю новогоднюю ночь, 1 января остров еще был на месте.

New Year's revellers build sandcastle in Coromandel estuary to avoid liquor ban https://t.co/u9yWIh4h9K pic.twitter.com/VdQnfoMBRb— Stuff.co.nz News (@NZStuff) December 31, 2017