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В Таллинне перед Банком Эстонии выстроилась огромная очередь

/ rus.postimees.ee
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Фото: Konstantin Sedenev

Из желающих приобрести выпущенные в честь столетия Эстонской Республики памятные монеты перед магазином Музея Банка Эстонии выстроилась сегодня огромная очередь, сообщает Postimees.

Авторами золотой монеты стали Тийу Пирско и Мати Веэрметс. На монете изображены национальный цветок василек и старейшие эстонские геометрические орнаменты, которые символизируют абсолютное счастье, развитие и гармонию.

Авторами серебряной монеты стали Маргус Кадарик и Тоомас Никлус. На монете изображен силуэт земли в сине-черно-белом цвете.

Монеты поступили сегодня в продажу в магазин Музея Банка Эстонии, в электронный магазин Omniva и в почтовые конторы по всей Эстонии.

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