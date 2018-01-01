В Таллинне перед Банком Эстонии выстроилась огромная очередь

Из желающих приобрести выпущенные в честь столетия Эстонской Республики памятные монеты перед магазином Музея Банка Эстонии выстроилась сегодня огромная очередь, сообщает Postimees.

Авторами золотой монеты стали Тийу Пирско и Мати Веэрметс. На монете изображены национальный цветок василек и старейшие эстонские геометрические орнаменты, которые символизируют абсолютное счастье, развитие и гармонию.

Авторами серебряной монеты стали Маргус Кадарик и Тоомас Никлус. На монете изображен силуэт земли в сине-черно-белом цвете.

Монеты поступили сегодня в продажу в магазин Музея Банка Эстонии, в электронный магазин Omniva и в почтовые конторы по всей Эстонии.