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Конец холодам: на следующей неделе обещают плюс

LETA
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Фото: AP/Scanpix

В начале марта температура воздуха в Латвии начнет постепенно повышаться - уже на следующей неделе она может превысить нулевую отметку, прогнозирует «Global Forecast System».

В эти выходные в Латвии местами пройдет снег, температура воздуха ночью будет ниже -10 градусов, днем на солнце - от -2 до -7 градусов.

На следующей неделе Латвия может оказаться в теплой зоне циклона - согласно текущим прогнозам, температура воздуха в середине недели повысится до 0..+4 градусов, возможны осадки. В то же время синоптики не исключают небольших морозов.

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