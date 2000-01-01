Путин рассказал о «захвате» самолета перед Олимпиадой в Сочи

Телеведущий Дмитрий Киселев опубликовал на своей странице в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте» документальный фильм про Владимира Путина, снятый журналистом ВГТРК и пресс-секретарем избирательного штаба Путина Андреем Кондрашовым.

Фильм длится более двух часов и построен на нескольких интервью Кондрашова с Путиным. В частности, отвечая на вопросы журналиста, Путин исключил возможность возврата Крыма Украине, объяснил крушение подлодки «Курск» запущенным состоянием российской армии после распада СССР и вспомнил, как в 2000 году его вертолет обстреляли в Чечне.

Кроме того, Путин рассказал, как перед открытием Олимпиады в Сочи отдал приказ сбить пассажирский самолет, который, как предполагалось, был захвачен террористами. Самолет в итоге благополучно приземлился в аэропорту назначения — угроза теракта, по словам Путина, оказалась выходкой пьяного пассажира.

Кроме самого Путина, в фильме также участвуют соратники и близкие знакомые президента. Среди них секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, министр обороны России Сергей Шойгу, а также друг Путина виолончелист Сергей Ролдугин.

Телеведущий Владимир Соловьев 7 марта опубликовал в соцсети «Вконтакте» свой документальный фильм про Владимира Путина «Миропорядок 2018». В нем Путин, в частности, заявил, что ядерный удар приведет к глобальной катастрофе, после чего задался вопросом: «А зачем нам такой мир, если там не будет России?».