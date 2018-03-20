Задержан экс-президент Франции Николя Саркози

Утром 20 марта экс-президент Франции Николя Саркози был взят под стражу в здании судебной полиции Нантера по подозрению в незаконном финансировании своей кампании в 2007 году, сообщает NEWSru.com со ссылкой на Le Monde.

Его вызвали на допрос в связи с возможной финансовой поддержкой его президентской кампании ливийскими властями.

Как уже писал Русский TVNET, скандал вокруг возможной поддержки бывшего Саркози со стороны ливийского диктатора Муамара Кадаффи разразился в марте 2012 года, когда французское издание Mediapart опубликовало обличающие документы. В них говорилось о том, что ливийский режим якобы передал 50 миллионов евро на нужды президентской кампании французского политика.

Примерно через месяц Саркози отреагировал на провокационную новость, пригрозив подать в суд на интернет-издание Mediapart, которое он назвал «лавочкой».

Вслед за этим французская полиция завела дело о финансировании покойным ливийским лидером избирательной кампании бывшего президента Франции. В рамках предварительного расследования в феврале 2013 года были проведены обыски у экс-главы МВД страны Клода Геана. Министр, который руководил предвыборной кампанией Саркози, комментируя новость о финансировании со стороны Ливии, сказал, что у Триполи не может быть тому доказательств.

Financement libyen de la campagne de 2007 : Nicolas Sarkozy en garde à vue