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В Балтийском море разбился военный вертолет Ка-29

Meduza.io
Вертолет Ка-52 | Фото: ITAR-TASS/Scanpix

В Балтийском море разбился вертолет, на борту которого находились два члена экипажа. Об этом со ссылкой на неназванный источник в экстренных службах сообщает РИА Новости. Обнаружено тело одного погибшего.

По информации ТАСС, в море пропал российский военный вертолет Ка-29. Спасательные работы на месте продолжаются.

В пресс-службе Балтийского флота «Интерфаксу» сообщили, что катастрофа произошла во время ночных испытательных полетов. Оба летчика-испытателя погибли.

Сейчас в Балтийском море проходят учения российского флота, в ходе которых используется авиация. Ка-29 — корабельный транспортно-боевой вертолет.

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