В центре Берлина обезвредили бомбу времен Второй мировой

Саперы в пятницу, 20 апреля, обезвредили обнаруженную поблизости от главного вокзала в Берлине 500-килограммовую бомбу, сброшенную на город британцами во время Второй мировой войны. На время разминирования вокзал и близлежащие строения были закрыты, а все посетители эвакуированы.

В частности, главный вокзал был закрыт начиная с 10 утра по местному времени.

Работы по обезвреживанию бомбы начались в 11.30, в 13.30 появилось сообщение об успешном завершении операции. Пассажирам в этом время предлагалось воспользоваться другими вокзалами столицы.

Главный вокзал Берлина ежедневно пропускает около 300 тысяч посетителей и пассажиров. «Сопоставимой ситуации такого масштаба у нас еще не было», - заявил представитель немецкой железнодорожной компании Deutsche Bahn Фридеманн Кесслер.