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Страны Большой семерки поддержали удар по Сирии

Korrespondent.net
Фото: STRINGER / AFP

Министры иностранных дел стран Большой семерки поддержали недавний удар США, Великобритании и Франции по Сирии, обвинив Дамаск в применении химического оружия.

«Мы полностью поддерживаем все усилия, предпринимаемые Соединенными Штатами, Соединенным Королевством и Францией для облегчения огромных страданий сирийского народа путем ослабления способности режима (президента Сирии Башара) Асада применять химическое оружие и сдерживать любое его применение в будущем, о чем свидетельствуют их действия, предпринятые 13 апреля», − говорится в заявлении министров по итогам встречи в Торонто.

Отмечается, что ответ Дамаску «был ограниченным, соразмерным и необходимым и принимался только после исчерпания всех возможных дипломатических возможностей для поддержания международных норм против применения химического оружия».

Как сообщалось, западные страны обвинили власти Сирии и РФ в применении химоружия в Думе. По данным ВОЗ в городе погибли 43 человека и 500 пострадали от симптомов, схожих с отравлением токсичными химикатами.

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