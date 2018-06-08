Перед посольством РФ в Гааге выставили 298 пустых стульев в напоминание о катастрофе MH17

Голландец Сандер ван Луик, потерявший в катастрофе Boeing MH17 над Донбассом своего брата Клааса Виллема, стал инициатором акции «Справедливость для MH17». В парке перед посольством России в Гааге активисты выставили 298 белых стульев, которые символизируют всех погибших в катастрофе.

Как передает AD.nl, стулья расположены так, как были размещены кресла в Boeing - по схеме 2-5-2. На некоторых из них родственники оставили цветы и фотографии своих погибших близких.

В тексте открытого письма, адресованного президенту Владимиру Путину, правительству РФ и гражданам России, родственники жертв катастрофы поясняют, что акция приурочена к Дню России 12 июня.

«Любая страна, празднующая свою независимость, гордится тем, чего она добилась в мире. Отмечает свой вклад в цивилизацию и человечество. Это культурная традиция. Сегодня нечего праздновать... 298 человек, 80 из них навечно дети. Их места остаются пустыми... Мы надеемся, что придет время, когда Россия сможет гордиться искренне», - говорится в обращении.

Ван Луик выразил надежду, что «визуальный эффект» от этих пустующих стульев отзовется в сердцах ответственных за эту катастрофу, и родственникам погибших наконец расскажут правду о том, что на самом деле произошло с MH17, пишет Bild.

По данным СМИ, акция прошла в пятницу 8 июня - перед тем, как посольство РФ ушло на праздники.

298 empty chairs waiting for justice MH17 opposite Russian embassy ! pic.twitter.com/jK4OFc4Tpz— Hans de Borst (@HansdeBorst1) June 8, 2018

Напомним, что это не первое обращение родственников жертв катастрофы рейса MH17 к России за последнее время. В мае они опубликовали открытое письмо в преддверии ЧМ-2018 , призвав не забывать, что чемпионат проходит в стране, на чье руководство они возлагают вину за гибель своих близких.

24 мая международная следственная группа JIT, куда входят десятки специалистов из Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, представила новый доклад по промежуточным итогам своего расследования, из которого следует, что зенитно-ракетный комплекс системы «Бук», использованный для запуска ракеты, сбившей авиалайнер рейса MH17, принадлежал 53-й зенитной ракетной бригаде Вооруженных сил РФ, дислоцированной под Курском.

После публикации доклада JIT правительства Нидерландов и Австралии возложили ответственность за катастрофу на Россию, а власти Малайзии заявили, что окончательных доказательств вины России в катастрофе MH17 пока нет. Власти России также считают, что обвинения западных коллег поспешны.

Самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью. Погибли 298 человек, находившихся на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран. Из них большинство (196 человек) - граждане Нидерландов, 44 - граждане Малайзии, 27 - Австралии.