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20 человек пострадали при ДТП во время велогонки в Бельгии

Korrespondent.net
Иллюстративное фото | Фото: AP/Scanpix

Во время велогонки в Бельгии 20 велосипедистов врезались в автомобиль, внезапно появившийся у них на пути. Не менее трех человек получили открытые переломы.

В Бельгии по меньшей мере 20 велогонщиков пострадали при столкновении с автомобилем, сообщает RTBF.

Авария во время велогонки провинциального чемпионата Бельгии произошла по вине находившейся за рулем автомобиля женщины, которая решила совершить разворот перед приближавшимися гонщиками. Лидер гонки, несшийся к финишу со скоростью 70-80 километров в час, налетел на разворачивавшийся автомобиль, что повлекло падение преследовавших его спортсменов. В результате трое велосипедистов из Фландрии, Нидерландов и Германии получили открытые переломы, еще четверо гонщиков – сотрясения мозга.

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