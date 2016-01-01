В особняке задержанного в Армении депутата нашли зоопарк с медведями и арсенал оружия

Служба национальной безопасности (СНБ) Армении в воскресенье отчиталась о результатах обыска в особняке и зоне отдыха задержанного депутата парламента, отставного генерала Манвела Григоряна. Политика обвиняют в незаконном хранении оружия, а также в присвоении предназначенной для армии помощи. Между тем в руководимой экс-президентом Армении Сержем Саргсяном Республиканской партии задержание депутата называют незаконным и политически мотивированным.

Силовики задержали Григоряна в минувшую субботу, а вместе с ним криминального авторитета Артура Асатряна, известного как Дон Пипо, и четырех граждан России.

Как передает «Интерфакс», в СНБ заявили, что в ходе обысков в складских помещениях на территории особняка депутата были найдены сотни ящиков с майками, носками, лекарствами, бинтами, собранными школьниками и различными коллективами для военнослужащих во время апрельской войны в зоне карабахского конфликта 2016 года, сотни ящиков сгущенного молока, макарон, томатной пасты, подсолнечного масла, консервированного мяса, средств гигиены, туалетной бумаги.

Кроме того, там же были обнаружены 18 противотанковых гранат ПГ-7, 20 гранат Ф-1, 33300 патронов различного калибра, 12 400-граммовых тротиловых шашек, 79 винтовок, 39 пистолетов и прочее вооружение.

В зоне отдыха силовики нашли три автопарка с коллекцией современных и ретро автомобилей, включая армейские внедорожники и машины скорой помощи, которые представители армянской общины России во время апрельской войны 2016 года отправили армии. По данным СНБ, эти автомобили Григорян зарегистрировал на имена своих родственников и доставил в свой автопарк.

На территории особняка также действует зоопарк, где содержатся тигр, медведи, страусы и лошади. В СНБ утверждают, что предназначенные для армии продукты питания депутат использовал для кормежки своих зверей.

Отметим, что в связи с задержанием Григоряна в Армении последние несколько дней проходят две акции протеста. Первая - с требованием отставки мэра города Эчмиадзин Карена Григоряна, сына Манвела Григоряна. Вторая - в Ереване - с требованием освобождения политика.



