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Стал известен второй задержанный по «делу Бабченко»

Korrespondent.net
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Журналист Аркадий Бабченко | Фото: Sergei Supinsky / AFP

Подозреваемый якобы находился под началом Бориса Германа и должен был совершать убийства людей из списка.

Второго подозреваемого в покушении на Аркадия Бабченко зовут Тарас Стельмашенко, он гражданин Украины. Об этом в понедельник, 18 июня, со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает Страна.

Издание также опубликовало фото подозреваемого.

По данным СБУ, он сначала находился на территории Ростовской области, где якобы проходил спецподготовку. После чего в мае приехал в Украину и поступил под начало Бориса Германа - для совершения убийств, в том числе по «списку 47».

Почему в этом случае Герман использовал в качестве «киллера» Алексея Цымбалюка – не сообщается.

Позже прокурор Роман Цыба подтвердил изданию информацию, что третий задержанный по делу Бабченко - Тарас Стельмашенко. Шевченковский райсуд 15 июня избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

В то же время адвокат подозреваемого Бориса Германа, чью апелляцию сегодня рассматривал суд, заявил, что его подзащитный не знает Тарас Стельмашенко.

Ранее СБУ заявила, что задержала еще одного фигуранта в организации убийствароссийского журналиста Аркадия Бабченко и подготовке к серии терактов в Украине. По месту жительства задержанного было изъято огнестрельное оружие и боеприпасы.

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