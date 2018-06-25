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В Ирландии авто въехало в группу людей у церкви

korrespondent.net
Иллюстративное фото | Фото: REUTERS/Scanpix

В результате происшествия пострадали семь человек, двое находятся в критическом состоянии. Полиция рассматривает инцидент как несчастный случай.

В пригороде ирландского Дублина в понедельник, 25 июня, автомобиль въехал в группу людей на территории церкви Непорочного зачатия.Об этом сообщает RTE.

В результате происшествия пострадали семь человек, двое из которых находятся в критическом состоянии.

По предварительным данным, полиция рассматривает инцидент как несчастный случай.

Причины ДТП пока неизвестны.

Ранее в американском городе Сан-Франциско автомобиль наехал на группу людей, в результате чего один человек погиб и четверо получили ранения.

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