В Ирландии авто въехало в группу людей у церкви

В результате происшествия пострадали семь человек, двое находятся в критическом состоянии. Полиция рассматривает инцидент как несчастный случай.

В пригороде ирландского Дублина в понедельник, 25 июня, автомобиль въехал в группу людей на территории церкви Непорочного зачатия.Об этом сообщает RTE.

В результате происшествия пострадали семь человек, двое из которых находятся в критическом состоянии.

По предварительным данным, полиция рассматривает инцидент как несчастный случай.

2 serious injuries, 5 less serious, a number of minor injuries following #clondalkin church incident. More on #rtenews at 1 pic.twitter.com/pNoip0UQAj— Joe Mag Raollaigh (@joemagraollaigh) June 25, 2018

Причины ДТП пока неизвестны.

Ранее в американском городе Сан-Франциско автомобиль наехал на группу людей, в результате чего один человек погиб и четверо получили ранения.