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У берегов Новой Зеландии и Японии произошли сильные землетрясения

Korrespondent.net
Иллюстративное фото | Фото: Igor / Sputnik

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Тихом океане у архипелага Кермадек в Новой Зеландии, сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр землетрясения находился на глубине более 34 километров в 123 км к северо-востоку от необитаемого острова Л'Эсперанс Рок.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет. Угроза цунами не объявлялась.

Трясет и Японию

У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,9, сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр землетрясения находился на глубине более 39 километров в 30 км к юго-востоку от населенного пункта Охара в префектуре Киото.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет. Угроза цунами не объявлялась.

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