«Полный хаос!»: в аэропорту Лондона из-за эвакуации и технических проблем отменили рейсы

Из-за технических проблем в среду (18 июля) в аэропорту Хитроу (Лондон) отменили несколько рейсов авиакомпании «British Airways». Пассажиры рассказали, что в пятом терминале аэропорта образовались большие очереди и столпотворения, однако путешествующим не было предоставленно никакой информации, сообщает радио SKY. По информации BBC, в среду на башне аэропорта Хитроу была запущена пожарная сигнализация, которая привела к отмене большего количества рейсов.

В целом в среду были отменены более 10 ресов из и в аэропорт Хитроу.

Из башни контроля были эвакуированы работники. В результате, многие рейсы, которые должны были приземлиться в Хитроу, были перенаправлены в другие аэропорты.

Вечером того же дня «British Airways» отменил еще несколько рейсов, так как возникли проблемы с ИТ системой авиакомпании.

Пассажирам вновь пришлось ждать в длинных очередях.

«Мне просто сказали - стойте в очереди», рассказывает один из пассажиров. «Это неправильно! Полный хаос!».

«На данный момент нам до сих пор не предоставили никакой информации», говорит другой пассажир. «Полет нельзя перепланировать, так как не работает компьютерная систаем. Все просто сидят».

Сотни пассажиров были вынуждены вернться в аэропорт в четверг (19 июля)